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«Татэнерго» приобрело тепловые сети в районе «Яшьлек» за 20,5 млн рублей

15:29, 17.07.2019
«Татэнерго» приобрело тепловые сети в районе «Яшьлек» за 20,5 млн рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Конкурсный управляющий обанкротившегося ЗАО «ФОН» Анатолия Ливады сообщил о заключенном договоре купли-продажи по тепловым сетям в жилом районе «Яшьлек». Объект приобрело АО «Татэнерго» за 20,46 млн рублей.

Из сообщения следует, что договор был заключен 17 июля.

Ранее «Татэнерго» требовало 2,5 млн рублей от ООО «Жилой Комплекс «Яшьлек», также входившего в империю Ливады.

БизнесОбществоИнфраструктура Татарстан
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