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Экс-капитан УНИКСа Антон Понкрашов станет игроком петербургского «Зенита»

15:04, 17.07.2019
Экс-капитан УНИКСа Антон Понкрашов станет игроком петербургского «Зенита»
Фото: «Реальное время»

33-летний разыгрывающий перейдет в петербургский БК «Зенит», сообщает ТАСС. В следующем сезоне «Зенит» будет выступать в Евролиге.

Ранее Антон Понкрашов провел в казанском УНИКСе, где исполнял роль капитана, два последних сезона. В сезоне 2018/2019 Единой лиги ВТБ он в среднем за игру набирал 6,5 очка, делал 1,9 подбора и 2,5 передачи. В Еврокубке в 20 матчах в среднем он набирал 4,7 очка и 2,3 подбора за игру.

Отметим, что Понкрашов является воспитанником петербургского баскетбола. Он дважды выступал за «Спартак» из Санкт-Петербурга (2004—2006 и 2010—2011).

Раннее Антон Понкрашов в интервью «Реальному времени» признавался, что узнал о расставании с казанским УНИКСом из письма.

СпортБаскетбол
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