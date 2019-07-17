В Уфе задержали пьяного водителя, который сбил инспектора ДПС, пытаясь скрыться

Фото: пресс-служба МВД по РБ

В Уфе задержали пьяного водителя, ранее уже лишенного водительских прав. За несколько часов до задержания он протащил на своей машине госавтоинспектора, пытавшегося остановить нарушителя.

Инспектор ДПС Азат Гафаров возвращался домой, увидел, что вход в местный магазин перекрыла машина. Полицейский заметил, что в салоне находятся двое мужчин не в самом адекватном состоянии. Гафаров поинтересовался у водителя, все ли в порядке, при этом он почувствовал в салоне резкий запах алкоголя. Неожиданно автомобилист резко схватил инспектора за руку и нажал педаль газа. Гафаров смог освободиться только через несколько десятков метров. Он упал перед припаркованным грузовиком и только тогда смог сообщить коллегам о случившемся.

Вскоре инспекторы ДПС обнаружили автомобиль, который подходил под описание Гафарова. При этом водитель разъезжал по дворам по-прежнему в нетрезвом состоянии. В отношении него составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Напомним, в Казани за травму инспектора ГИБДД водителю-лихачу на Chevrolet дали пять лет.