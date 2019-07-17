Путин поздравил Меркель с 65-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин позвонил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и поздравил ее с 65-летним юбилеем.
Также глава государства направил Меркель поздравительную телеграмму, пожелав коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Он подчеркнул, что ценит отношения между двумя странами и будет рад продолжать совместную работу, сообщили в пресс-службе Кремля.
При этом в телеграмме Путин обратился к канцлеру на «ты», назвав ее «Дорогой Ангелой».
Напомним, Ангеле Меркель является первой и единственной женщиной на посту канцлера в истории Германии. Она вступила в свою должность в ноябре 2005 года.ОбществоВласть
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