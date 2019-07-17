Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском из-за сработавшего датчика неисправности

Самолет МЧС Ил-76, который вылетел в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского. Причина — сработавший датчик неисправности гидравлической системы.

Датчик неисправности сработал после взлета. «Экипаж принял решение вернуться в Жуковский», — сообщил источник в аэропорту. Известно, что сейчас борт вырабатывает топливо. Ожидается, что самолет совершит посадку в ближайшие два часа, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Следком рассказал подробности экстренного возвращения Boeing в Казань.