Следком рассказал подробности экстренного возвращения Boeing в Казань

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Следственный комитет проведет проверку по факту вынужденной посадки самолета Boeing 737 в Казани. По данным СКР, пострадавших в инциденте нет.

Как сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР, на борту самолета находились 185 пассажиров и 6 членов экипажа.

Boeing 737 авиакомпании «Победа» вылетел из столицы Татарстана в 20:50, говорится в сообщении СКР. Он вернулся уже в 21:25 из-за задымления салона и «возможных неисправностей в левом двигателе».