Профессор КФУ рассказал о сегодняшнем лунном затмении

Профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев рассказал, что можно будет наблюдать при частном лунном затмении в ночь с 16 на 17 июля. Природное явление начнется во вторник, в 21.41, и достигнет пика в 00.31.

Ученый рассказал, что при полном лунном затмении тень от Земли полностью накрывает спутник и Луна окрашивается красным.

«Когда происходит частное затмение, то Луна тоже немного меняет цвет, но заметить это бывает гораздо труднее, если, конечно, на нее не падает конус полной тени. Вполне вероятно, что сегодня многие просто не увидят легкого «покраснения» Луны», — передает слова Нефедьева пресс-служба вуза.

Астроном отметил, что частные формы лунных затмений, в отличие от полных, можно наблюдать на территории России несколько раз в год. А вот полное на всей территории России можно будет наблюдать только 7 сентября 2025 года, хотя лунные затмения происходят в среднем два раза в год.