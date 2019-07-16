Министр экономики Татарстана откроет в «Салават Купере» многофункциональный центр

Завтра в микрорайоне «Салават Купере» состоится церемония открытия многофункционального центра. Офис открывается по адресу: ул. Зилантовская, д.22/15. МФЦ в районе просили открыть жители «Салават Купере».

Как сообщает пресс-служба министерства, в МФЦ будут работать 9 окон. Жители района смогут получить в новом офисе 180 услуг.

В мероприятии примет участие министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. Он подчеркнул, что «охват населения окнами МФЦ в Татарстане уже достиг 99,57%». При этом граждане удовлетворены ими на 97,62%.



