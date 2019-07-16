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Министр экономики Татарстана откроет в «Салават Купере» многофункциональный центр

17:31, 16.07.2019

Завтра в микрорайоне «Салават Купере» состоится церемония открытия многофункционального центра. Офис открывается по адресу: ул. Зилантовская, д.22/15. МФЦ в районе просили открыть жители «Салават Купере».

Как сообщает пресс-служба министерства, в МФЦ будут работать 9 окон. Жители района смогут получить в новом офисе 180 услуг.

В мероприятии примет участие министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. Он подчеркнул, что «охват населения окнами МФЦ в Татарстане уже достиг 99,57%». При этом граждане удовлетворены ими на 97,62%.


ОбществоВласть Татарстан
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