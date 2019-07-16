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«КАМАЗ» впервые в истории российского футбола сыграет в форме с QR-кодом

16:22, 16.07.2019
«КАМАЗ» впервые в истории российского футбола сыграет в форме с QR-кодом
Фото: скриншот видео

1 августа «КАМАЗ» проведет первый домашний матч сезона в особенной форме. На футболках впервые в истории российского футбола будет размещен QR-код.

Он ведет на адрес официального сообщества клуба во «ВКонтакте», сообщает пресс-служба «ВКонтакте». Кроме того, в этом сезоне все комплекты формы футболистов украсит логотип VK Pay.

СпортФутболТехнологииТелекоммуникации Татарстан
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