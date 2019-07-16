«КАМАЗ» впервые в истории российского футбола сыграет в форме с QR-кодом

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1 августа «КАМАЗ» проведет первый домашний матч сезона в особенной форме. На футболках впервые в истории российского футбола будет размещен QR-код.

Он ведет на адрес официального сообщества клуба во «ВКонтакте», сообщает пресс-служба «ВКонтакте». Кроме того, в этом сезоне все комплекты формы футболистов украсит логотип VK Pay.