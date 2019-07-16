В Татарстане 18 школьников не прошли минимальный порог на ЕГЭ и не получили аттестаты

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В основной период проведения ЕГЭ-2019 из почти 16 тысяч выпускников татарстанских школ 239 человек не смогли набрать минимально необходимые баллы по основным предметам госэкзамена: 54 человека не преодолели порог по математике базового уровня, шесть человек — по русскому языку, 179 выпускников — по математике профильного уровня.

Всех ребят допустили на пересдачу в резервные дни — 24 и 26 июня. По итогам пересдачи 18 человек не смогли дотянуть до минимального балла и в этом году не получили аттестаты о среднем общем образовании. Об этом сегодня на совещании об итогах ЕГЭ рассказал вице-премьер РТ — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.



Наибольшее число ребят, 15 выпускников, не смогли преодолеть порог по математике базового уровня, двое не справились с профильным уровнем, один выпускник не смог набрать необходимый балл по русскому языку. Выпускники, не справившиеся с базовой математикой и русским языком, смогут еще раз пересдать предметы в сентябре.

Подробности — в материале «Реального времени».