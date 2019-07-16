«Сувар Девелопмент» заключил с «Банком Казани» договор о продаже инвестиционных паев фонда «Риэлти» почти на 300 тысяч рублей
Конкурсный управляющий ООО «Сувар Девелопмент» Иван Кондратьев сообщил о заключении договора купли-продажи с «Банком Казани».
Согласно документам, в собственность «Банку Казани» будут переданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Риэлти» под управлением АО «Управляющая компания «Файнейшнл Партнерс». Количество инвестиционных паев — 29 штук. Сумма сделки — 281 тысяча 277 рублей 87 копеек. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Напомним, ранее конкурсный управляющий ООО «Сувар Девелопмент» опубликовал данные о дополнительной инвентаризации имущества должника. Согласно документу, компания имеет права требования к ООО «Краснодар Девелопмент» на 322,8 млн рублей.
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