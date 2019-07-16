Краснодарская структура «Сувар Девелопмент» задолжала материнской компании более 320 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Сувар Девелопмент» опубликовал данные о дополнительной инвентаризации имущества должника. Согласно документу, компания имеет права требования к ООО «Краснодар Девелопмент» на 322,8 млн рублей.

Отчет был опубликован в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что в сумме «дебиторка» застройщика на 2,67 млрд рублей была оценена всего в 378 млн. В перечне должников наибольшие суммы относились к «Краснодар Девелопменту», а также «Татфондбанку» и «ИнтехБанку».

Ранее управляющий поднял стоимость квартир в доме на Чистопольской до 876,2 млн рублей.