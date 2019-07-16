В Пермском крае разлившаяся река заблокировала дороги к шести населенным пунктам

Главк МЧС по Пермскому краю сообщил об ограничении движения по дорогам к шести населенным пунктам в Сивинском районе региона. Причиной стал разлив реки.

Нарушено сообщение с деревнями Инвенцы, Саначи, Черноусово, Антипино, Побоище и Калмыцкий, говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отмечают, что пострадавших и угрозы населению нет. Силами администрации проводятся восстановительные дорожные работы.

Во всех шести деревнях проживают 196 человек.

Напомним, что в июне-июле в Иркутской области прошли паводки, в результате которых погибли 25 человек.