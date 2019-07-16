В Пермском крае разлившаяся река заблокировала дороги к шести населенным пунктам
Главк МЧС по Пермскому краю сообщил об ограничении движения по дорогам к шести населенным пунктам в Сивинском районе региона. Причиной стал разлив реки.
Нарушено сообщение с деревнями Инвенцы, Саначи, Черноусово, Антипино, Побоище и Калмыцкий, говорится в сообщении ведомства.
В МЧС отмечают, что пострадавших и угрозы населению нет. Силами администрации проводятся восстановительные дорожные работы.
Во всех шести деревнях проживают 196 человек.
Напомним, что в июне-июле в Иркутской области прошли паводки, в результате которых погибли 25 человек.ОбществоПроисшествия
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