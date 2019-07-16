Госдума ввела штрафы за фиктивный техосмотр автомобилей
Сегодня Госдума приняла законопроект, который устанавливает штрафы за фальшивые диагностические карты техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Соответствующие поправки вносятся в КоАП РФ. За оформление фальшивой карты без техосмотра размер штрафа для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Проведение техосмотра лицами, у которых нет необходимой аккредитации, также приведет к штрафу.
Кроме этого, теперь предусмотрена уголовная ответственность за деятельность по проведению ТО без аккредитации оператора технического осмотра, предусматривающая обязательные работы до 480 часов либо арест на срок до шести месяцев.ОбществоВласть
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