Госдума ввела штрафы за фиктивный техосмотр автомобилей

Сегодня Госдума приняла законопроект, который устанавливает штрафы за фальшивые диагностические карты техосмотра автомобиля без его реального прохождения.

Соответствующие поправки вносятся в КоАП РФ. За оформление фальшивой карты без техосмотра размер штрафа для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Проведение техосмотра лицами, у которых нет необходимой аккредитации, также приведет к штрафу.

Кроме этого, теперь предусмотрена уголовная ответственность за деятельность по проведению ТО без аккредитации оператора технического осмотра, предусматривающая обязательные работы до 480 часов либо арест на срок до шести месяцев.