Управляющий «Даль-Камы» потребовал от бывшего директора более 90 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося мясокомбината «Даль-Кама» (Зеленодольск) через суд потребовал от бывшего и.о. гендиректора предприятия Руслана Хамадишина вернуть 91,3 млн рублей.

Согласно сообщениям в реестре сведений о банкротствах, управляющий требует признать недействительными две сделки по аренде на 71,1 и 20,2 млн рублей.

В обоих случаях возвратить деньги должен бывший руководитель «Даль-Камы».

Напомним, что в марте прокуратура Зеленодольска подала к Хамадишину иск об административном правонарушении.

После публикации «Реального времени» о захоронении 80 тонн протухшей курятины на берегу Волги, Росприроднадзор и Следком начали проверку в отношении «Даль-Камы». Информация подтвердилась, было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами (ч. 1 ст. 247 УК РФ).