Речной порт Чебоксар намерен взыскать через суд с торгового дома «Татфлот» 12,2 млн рублей
ООО «Чебоксарский Речной порт» подало иск в отношении ООО «Торговый дом «Татфлот», зарегистрированного в Казани по адресу: ул. Девятаева, д. 1.
Сумма исковых требований — 12 227 899 рублей 94 копейки. Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям, сообщается в системе «Электронное правосудие». Основной вид деятельности ООО «Торговый дом «Татфлот» — торговля оптовая специализированная прочая, по данным системы rusprofile.ЭкономикаОбщество Татарстан
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