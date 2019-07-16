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Речной порт Чебоксар намерен взыскать через суд с торгового дома «Татфлот» 12,2 млн рублей

10:42, 16.07.2019
Речной порт Чебоксар намерен взыскать через суд с торгового дома «Татфлот» 12,2 млн рублей
Фото: ru.wikipedia.org/Ketrin.sv

ООО «Чебоксарский Речной порт» подало иск в отношении ООО «Торговый дом «Татфлот», зарегистрированного в Казани по адресу: ул. Девятаева, д. 1.

Сумма исковых требований — 12 227 899 рублей 94 копейки. Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям, сообщается в системе «Электронное правосудие». Основной вид деятельности ООО «Торговый дом «Татфлот» — торговля оптовая специализированная прочая, по данным системы rusprofile.

ЭкономикаОбщество Татарстан
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