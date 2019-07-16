Эксперт прогнозирует курс доллара на сегодня не выше 63,15 рубля

Вчера рубль закрылся на отметке в 62,60 руб./долл. Укреплению рубля, как и большинства валют развивающихся стран, способствовали ожидания инвесторов по снижению ставки ФРС США на заседании, которое состоится 31 июля. Иностранные инвесторы спешат открыть позиции в преддверии роста котировок бумаг с фиксированной доходностью. Добавим, что согласно Bloomberg, вероятность снижения ставки ФРС в конце июля на 0,25 п. п. оценивается в 76,5%, на 0,5 п. п. прогнозируется на 23,5%. Также вероятность понижения ставки на 0,5 п. п. на заседании в сентябре оценивается в 60%.

Кроме этого поддержку российской валюте на этой неделе будет оказывать подготовка к налоговому периоду. Общий объем платежей в бюджет оценивается в 2 трлн рублей. Котировки нефти тоже находятся на комфортном уровне в 66,55 долл./бар.

Сегодня состоится выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин ожидает продолжение риторики относительно вероятности понижения ставки на заседании в конце этого месяца. Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 62,35—63,15.