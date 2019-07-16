В Казани прощаются с директором филиала «Газпром медиа радио» Борисом Мазиным

Церемония прощания с директором казанского филиала «Газпром медиа радио» Борисом Мазиным началась в столице Татарстана.

На траурном мероприятии в казанском хосписе присутствуют близкие, друзья и коллеги Мазина. Отпевание пройдет в церкви на Арском кладбище.

Борис Мазин внес значительный вклад в развитие в Казани радиовещания и сферы массовых мероприятий. С 1970-х он организовывал первые казанские рок-концерты и был одним из первых диск-жокеев.

В начале 2000-х возглавил «Авторадио» в Татарстане. Также Мазин развивал в республике радиостанции Energy, «Юмор FM», «Детское радио».

Напомним, Борис Мазин скончался 15 июля на 58-м году жизни. В последнее время он боролся с раком.