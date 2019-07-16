Аналитик Bloomberg предсказал значительное падение рубля к концу года

Польский аналитик компании Bloomberg Ярослав Косатый заявил, что российская валюта к концу 2019 года упадет на 9%.

По его словам, курс доллара в России к декабрю вырастет до 69 рублей. Среди основных причин он называет смягчение денежной политики Центробанка, а также снижение эффекта на курс валюты от спроса нерезидентов страны на облигации федерального займа.

В целом эксперты Bloomberg прогнозируют курс доллара в 65 рублей к концу года, пишет издание.

Напомним, согласно Индексу бигмака, российский рубль остался самой недооцененной валютой мира.