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Аналитик Bloomberg предсказал значительное падение рубля к концу года

07:56, 16.07.2019
Аналитик Bloomberg предсказал значительное падение рубля к концу года
Фото: pixabay.com

Польский аналитик компании Bloomberg Ярослав Косатый заявил, что российская валюта к концу 2019 года упадет на 9%.

По его словам, курс доллара в России к декабрю вырастет до 69 рублей. Среди основных причин он называет смягчение денежной политики Центробанка, а также снижение эффекта на курс валюты от спроса нерезидентов страны на облигации федерального займа.

В целом эксперты Bloomberg прогнозируют курс доллара в 65 рублей к концу года, пишет издание.

Напомним, согласно Индексу бигмака, российский рубль остался самой недооцененной валютой мира.

ЭкономикаФинансы
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