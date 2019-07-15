Кирилл Петров: «Я всегда хотел вернуться в Казань. Так и случилось»

Новичок «Ак Барса» форвард Кирилл Петров рассказал о своем возвращении в казанскую команду.

— Я постоянно бывал в Казани, даже когда играл в других командах, — передает слова Петрова корреспондент «Реального времени». — Семья и родственники рады и довольны. Я все время, которое провел не здесь, хотел вернуться в «Ак Барс». Этой весной тренерский штаб сделал мне предложение, я хорошо знаю требования Дмитрия Квартальнова. Думаю, сделал правильный шаг в карьере. Скучно не будет.

— Сложные ли требования у Квартальнова?

— Рабочие. Все по-честному, — цитирует Петрова корреспондент «Реального времени».

Напомним, хоккеист является воспитанником казанского клуба и уже играл за «Ак Барс» с 2006 по 2010 годы, а так же с 2011 по 2015 гг.