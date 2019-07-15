В школы и детсады Казани закупят молочную продукцию почти на 200 млн рублей

АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» разместило три закупки на поставку молока и молочной продукции в детские сады и школы Казани.

Максимальная цена всех трех закупок — 190 млн 261 тысяча 500 рублей. Закупки разделены по районам. Так, отдельно будет закупаться молочка для детсадов и школ Кировского, Московского и Авиастроительного районов, в другой закупке — для Ново-Савиновского, Приволжского и Вахитовского, в третьей — для Советского района. Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.

Дата окончания подачи заявок — 22 июля. Согласно документам, поставить предстоит молоко, кефир, ряженку, варенец, сметану, творог.