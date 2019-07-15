Собственник попавшего в ДТП в Башкирии автобуса окажет помощь пострадавшим

Накануне в Башкирии опрокинулся автобус с туристами из Татарстана. Челнинская компания «Альтекс», которой принадлежит автобус, заявила, что окажет всестороннюю помощь пострадавшим и родным погибших.

— Страшная трагедия произошла с пассажирами автобуса направлявшегося из Башкирии по трассе Уфа — Белорецк в Набережные Челны. В ДТП попал автобус с пассажирами. В момент аварии в салоне находилось 39 пассажиров. В результате происшествия погибли шесть человек, пострадал 21 человек. Группа компаний Альтекс приносит свои глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со случившейся трагедией. Печальная новость потрясла наш коллектив до глубины души. Разделяем горечь утраты с вами и искренне скорбим. Наша компания окажет всестороннюю помощь пострадавшим и родным погибших пассажиров, — указано на официальном портале компании (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана подчеркнули, что «Альтекс» — одна из крупных транспортных компаний республики.

— К ним вообще не было претензий. Мы с ними работали по межмуниципальным направлениям, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе.

Напомним, силами санитарной авиации сегодня планируется перевести пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии в Татарстан.

