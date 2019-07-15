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В Татарстане напечатали 17,4 тысячи фальшивых евро

07:40, 15.07.2019 1
В Татарстане напечатали 17,4 тысячи фальшивых евро
Фото: 16.мвд.рф

Не менее 87 поддельных купюр номиналом 200 евро изъяла полиция в Татарстане. По версии следователей МВД, фальшивки были изготовлены на территории республики.

По делу арестованы пять человек. Как выяснило «Реальное время», первый из них находится под стражей с апреля, остальных задержали на прошлой неделе. Меру пресечения им избирал Вахитовский суд Казани.

Детали раскрытия этого дела в МВД Татарстана обещали обнародовать в ближайшее время.

По данным «РВ», к уголовной ответственности привлекают жителей Зеленодольска, Казани и Набережных Челнов. В их числе — сын председателя грузинской общины автограда Давид Есартия. Его отец опасается — не замешана ли здесь политика?

ПроисшествияОбществоВластьЭкономикаФинансыБанки Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:48
    Учитывая падение уровня доходов и снижения покупательной способности рубля, люди выкручиваются как могут.
    И как в рекламе ВТБ - "дальше - больше"

    Админы! Не стесняйтесь! Публикуйте
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