В Татарстане напечатали 17,4 тысячи фальшивых евро

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Не менее 87 поддельных купюр номиналом 200 евро изъяла полиция в Татарстане. По версии следователей МВД, фальшивки были изготовлены на территории республики.

По делу арестованы пять человек. Как выяснило «Реальное время», первый из них находится под стражей с апреля, остальных задержали на прошлой неделе. Меру пресечения им избирал Вахитовский суд Казани.

Детали раскрытия этого дела в МВД Татарстана обещали обнародовать в ближайшее время.

По данным «РВ», к уголовной ответственности привлекают жителей Зеленодольска, Казани и Набережных Челнов. В их числе — сын председателя грузинской общины автограда Давид Есартия. Его отец опасается — не замешана ли здесь политика?