В ДТП с автобусом с туристами из Татарстана погибли пять человек

Пять человек погибли в аварии с автобусом с туристами из Татарстана в Башкирии.

Всего в транспортном средстве находились 39 пассажиров. Пострадавшими на данный момент числятся пять человек, сообщил источник «Реальному времени».

На месте работают экстренные службы.

Подробности уточняются.

Напомним, авария случилась сегодня вечером на 54 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.