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В Чернобыльской зоне обнаружили опасный радиоактивный объект

02:36, 15.07.2019
В Чернобыльской зоне обнаружили опасный радиоактивный объект
Фото: pixabay.com

На территории Чернобыльской зоны на Украине найдены радиоактивные остатки грузовика.

Транспортное средство может представлять опасность для жизни и здоровья людей, рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

На официальной странице заповедника в Facebook выложена фотография, на которой находится перевернутый грузовой автомобиль ЗиЛ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятии запрета на фото- и видеосъемку.

Общество
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