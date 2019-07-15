В Чернобыльской зоне обнаружили опасный радиоактивный объект

На территории Чернобыльской зоны на Украине найдены радиоактивные остатки грузовика.

Транспортное средство может представлять опасность для жизни и здоровья людей, рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

На официальной странице заповедника в Facebook выложена фотография, на которой находится перевернутый грузовой автомобиль ЗиЛ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятии запрета на фото- и видеосъемку.