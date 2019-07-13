Следком назвал причину аварии на реке в Туве, где погибли девять человек

Следственный комитет раскрыл обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве.

По предварительной версии, во время пересечения реки Шуй из-за вышедшего из строя двигателя автомобиль УАЗ остановился, его начало уносить течением. Двое мужчин и женщина пытались удержать машину, но в итоге ее опрокинуло.

Салон автомобиля, в котором находились семеро детей и двое взрослых, быстро заполнился водой. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать транспортное средство на плаву. Женщину унесло течением, ее поиски ведутся, рассказали в пресс-службе СК.

В настоящее время сообщается о девяти погибших. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

Напомним, инцидент произошел вчера утром на территории Бай-Тайгинского района республики. Всего в машине находилось 12 человек — 5 взрослых и 7 детей в возрасте от 2 до 11 лет.