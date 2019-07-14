Казань поборется за ЧМ по водным видам спорта с Будапештом и Гуанчжоу

Казань может во второй раз принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 или 2027 году. Конкурентами столицы Татарстана станут Будапешт и Гуанчжоу.

«Хозяева чемпионатов мира станут известны 21 июля. Помимо Казани, на них претендует Будапешт и китайский Гуанчжоу», — передает ТАСС слова исполнительного директора Международной федерации плавания (FINA) Корнель Маркулеску.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Будапешт — в 2017-м. «Имея уже опыт проведения чемпионата мира, организаторы понимают, что проведение турнира дает им позитивный баланс, потому что это хороший бизнес, потому что любые вложения могут принести двойную прибыль», — отметил исполнительный директор FINA.

В этом году чемпионат мира по водным видам спорта принимает южнокорейский Кванджу, турнир продлится до 28 июля.

Напомним, что в 2020 году Казань примет мировой Кубок по хайдайвингу. Что также уже не ново для столицы Татарстана.