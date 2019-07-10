Казань примет Кубок мира по хайдайвингу

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Казань примет Кубок мира по хайдайвингу в 2020 году, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на члена бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимира Сальникова.

Отметим, что Казань уже принимала этот турнир в 2014 году. Соревнования по хайдайвингу впервые были включены в программу чемпионатов мира по водным видам спорта в 2013-м.

Хайдайвинг — это дисциплина по прыжкам в воду с экстремальных высот. Предшественником и разновидностью этого вида спорта является клиффдайвинг — прыжки с естественных вышек, то есть скал.