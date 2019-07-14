Спецслужбы Великобритании нашли источник утечки дипломатической переписки

Английская полиция, MI-6 и МИД Великобритании нашли человека, слившего журналистам переписку британского посла в США Кима Даррока. Речь идет о чиновнике, имеющем доступ к историческим файлам.

Личность подозреваемого установлена, однако его имя не называется, пишет The Sunday Times.

Ранее газета Daily Mail опубликовала выдержки из дипломатической переписки посла, в которых он называет президента США Дональда Трампа «вандалом» за решение выйти из ядерной сделки с Ираном. Также в газете появились отрывки из другого письма, где Даррок называл Трампа «неспособным», «ненадежным» и «некомпетентным». После этого британский МИД начал расследовать утечку, а сам Даррок подал в отставку.