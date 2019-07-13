В Уфе объявлены в розыск мужчины, напавшие ночью на полицейского

Полиция Уфы объявила в розыск преступников, напавших на сотрудника правопорядка при исполнении.

Инцидент произошел в 4:00 утра в субботу, 13 июля. Сотрудники полиции во время патруля, увидев драку у одного из развлекательных заведений в Советском районе города, попытались разнять мужчин.

Однако несколько человек, участвовавших в конфликте, нанесли полицейскому удары по телу. После чего злоумышленники завладели табельным оружием и скрылись на машине. Полицейский с травмами был доставлен в больницу, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Башкирии.

В ходе поиска был обнаружен автомобиль нападавших, в настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц.

На место происшествия выезжал министр внутренних дел по РБ генерал-лейтенант полиции Роман Деев. Также создана следственно-оперативная группа, куда вошли полицейские и следователи.

Напомним, ранее на окраине чеченского села Бамут было совершено нападение на полицейских.