Компания Johnson & Johnson проведет испытания вакцины против ВИЧ

Корпорация Johnson & Johnson планирует начать испытания своей новой вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом заявила официальный представитель компании Корина Рамерс-Верхувен.

По ее словам, «третья фаза» испытаний пройдет в США, Мексике, Перу, Аргентине, Италии, Испании и Польше.

Экспериментальный препарат разработан базирующейся в Бельгии фармацевтической компанией Janssen — «дочке» Johnson & Johnson, пишет ТАСС.

Отмечается, что это будет уже вторая вакцина Johnson & Johnson против ВИЧ на данной стадии тестов. Еще одну испытывают в пяти южноафриканских государствах.

Ранее сообщалось, что Bayer и Johnson & Johnson выплатят $775 млн за побочные эффекты препарата Xarelto.