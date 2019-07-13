Компания Johnson & Johnson проведет испытания вакцины против ВИЧ
Корпорация Johnson & Johnson планирует начать испытания своей новой вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом заявила официальный представитель компании Корина Рамерс-Верхувен.
По ее словам, «третья фаза» испытаний пройдет в США, Мексике, Перу, Аргентине, Италии, Испании и Польше.
Экспериментальный препарат разработан базирующейся в Бельгии фармацевтической компанией Janssen — «дочке» Johnson & Johnson, пишет ТАСС.
Отмечается, что это будет уже вторая вакцина Johnson & Johnson против ВИЧ на данной стадии тестов. Еще одну испытывают в пяти южноафриканских государствах.
Ранее сообщалось, что Bayer и Johnson & Johnson выплатят $775 млн за побочные эффекты препарата Xarelto.
Справка
Johnson & Johnson — американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. В 2018 году оборот корпорации составил около $81 млрд.
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