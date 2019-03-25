Bayer и Johnson & Johnson выплатят $775 млн за побочные эффекты препарата Xarelto
Компании Bayer и Johnson & Johnson выплатят компенсацию в размере $775 млн, урегулировав тем самым 25 тысяч поданных против них исков.
Компании обвиняют в том, что их препарат от тромбоза Xarelto может вызывать неконтролируемое кровотечение, которое сложно остановить. Оно ведет к серьезным повреждениям и даже смерти.
Несмотря на то, что компании выиграли первые шесть исков и считают претензии необоснованными, они сочли выплату компенсации верным решением. Это, по мнению компаний, позволит не отвлекаться на эти разбирательства в будущем и не тратить деньги на судебные издержки, пишет «Коммерсантъ».
Ранее суд Лос-Анджелеса отменил решение о выплате компанией Johnson & Johnson компенсации в размере $417 млн скончавшейся от рака Еве Эчеверрии, которая заявляла, что причиной ее болезни стало использование продукции компании.ОбществоМедицина
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