Новости происшествий

23:43 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Полиция начала проверку обстоятельств смерти актера и режиссера Олега Дмитриева

23:22, 12.07.2019
Полиция начала проверку обстоятельств смерти актера и режиссера Олега Дмитриева
Фото: скриншот видео youtube.com

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы начали проверку обстоятельств смерти актера и режиссера Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Олега Дмитриева.

Дмитриев скончался накануне у себя дома в возрасте 49 лет. В связи со смертью режиссера отменен спектакль «Бесплодные усилия любви», который должны были показывать 15 июля, сообщает «Российская газета».

Дмитриев начал работать в МДТ в 1990 году. На его счету 15 ролей в спектаклях, также в 17 постановках театра он выступил как режиссер.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров