Полиция начала проверку обстоятельств смерти актера и режиссера Олега Дмитриева

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы начали проверку обстоятельств смерти актера и режиссера Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Олега Дмитриева.

Дмитриев скончался накануне у себя дома в возрасте 49 лет. В связи со смертью режиссера отменен спектакль «Бесплодные усилия любви», который должны были показывать 15 июля, сообщает «Российская газета».

Дмитриев начал работать в МДТ в 1990 году. На его счету 15 ролей в спектаклях, также в 17 постановках театра он выступил как режиссер.