В рекламе спиртного предлагают разрешить использовать образы людей и животных

Госдума РФ рассмотрит законопроект, который разрешает использовать образы людей или животных в рекламе спиртных напитков.

Инициатором проекта выступает первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Он предлагает внести исключения в статью 21 закона о рекламе, сняв советующее ограничение на подобные образы, если они зарегистрированы как товарный знак. В пояснительной записке к документу указано, что действующий запрет ограничивает конкурентные возможности для правообладателей. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Напомним, ранее сообщалось о риске роста серого рынка алкоголя при повышении акцизов на вино.