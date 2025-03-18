В России ввели обязательную маркировку звонков на мобильных телефонах

Фото: Мария Зверева

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который обязывает маркировать все телефонные звонки на экранах мобильных устройств. Это нововведение направлено на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Об этом сообщили в ТАСС.

Согласно документу, компании, совершающие звонки, должны будут заранее информировать абонента о себе. Это касается как массовых, так и индивидуальных вызовов. Если абонент не хочет получать такие звонки, он сможет подать жалобу своему оператору связи, который обязан будет рассмотреть обращение и принять меры.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, операторы должны будут бесплатно уведомлять абонента о том, что звонок поступает из-за границы или является интернет-звонком. Эта информация будет отображаться на экране устройства. Абоненты также смогут заблокировать все входящие вызовы с зарубежных номеров и отказаться от получения рекламных рассылок.

Эти изменения направлены на защиту граждан от мошеннических схем, которые становятся все более распространенными. По данным МВД, в 2024 году ущерб от онлайн-мошенничества вырос на 36% и составил 200 миллиардов рублей.

Напомним, что Госдума России в первом чтении одобрила законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Этот шаг был сделан на фоне растущего числа преступлений в сфере информационных технологий.



Анастасия Фартыгина