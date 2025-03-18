Завтра Казань и аэропорт свяжут дополнительные электрички в связи с проведением Республиканского ифтара

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением III Республиканского ифтара в международном выставочном центре Kazan Expo 19 марта будет назначен дополнительный электропоезд, соединяющий станцию Казань и международный аэропорт Казань. Это позволит участникам мероприятия удобно добраться до места проведения и обратно, сообщили в мэрии города.

По информации пресс-службы АО «Содружество», поезд № 7602 сообщением Казань — Аэропорт отправится со станции Казань в 15.40 и прибудет в аэропорт в 16.00. В обратном направлении поезд № 7603 отправится из аэропорта в 19.54 и прибудет на станцию Казань в 20.21.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Оба поезда будут следовать без промежуточных остановок.

— Мы понимаем важность обеспечения удобной транспортной доступности для участников столь значимого мероприятия, как Республиканский ифтар. Дополнительная электричка позволит избежать перегруженности в общественном транспорте и своевременно добраться до места назначения, — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, на мероприятие уже подали заявки более 13 тыс. человек.

Рената Валеева