Эксперт заявил о риске роста серого рынка алкоголя при повышении акцизов на вино

В случае увеличения акцизов на вино на 70% цены поднимутся на 25—30%. Это может привести к возможному резкому росту нелегальной алкогольной продукции.

«Процентов на 25 минимум вино подорожает, а может быть, и на 30%. Недорогое вино, которое стоит в пределах 200 рублей, но такого вина у нас, наверное, более 50% на рынке. Это может ощутимо ударить по потреблению вина», — заявил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Он убежден, что увеличить популярность винных напитков можно сдерживанием акцизов, передает «РИА Новости».

Эксперт подчеркнул, что на сегодня в России сократилось количество потребляемого вина и резко выросло количество пивных напитков и крепкого алкоголя.

Напомним, что правительство России может внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым акцизы на тихие вина вырастут на 72,2%, на игристые — на 11,1%.