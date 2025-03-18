За годы в составе России Крым посетили 67 миллионов туристов

Фото: Галия Шакирова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что за время нахождения полуострова в составе России его посетили более 67 млн туристов. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Крым отмечает годовщину воссоединения с Россией — 11 лет назад был подписан договор о принятии полуострова в состав России и образовании двух новых субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

По словам Аксенова, несмотря на сложности с отсутствием авиасообщения, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха и сохраняет место в «золотой пятерке» Национального туристического рейтинга.

Глава республики подчеркнул, что развитие отрасли продолжается: открыто 79 новых объектов размещения почти на 4 тыс. номеров, модернизировано около 630. С 2014 года открыто 111 новых объектов туристического и экскурсионного показа, модернизацию прошли 34. В ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тыс. новых номеров, что позволит принимать свыше 10 млн туристов ежегодно.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.