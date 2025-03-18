В ликвидации возможных ЧС в Татарстане, связанных с половодьем, примут участие почти 20 тыс. человек

Фото: Реальное время

Республиканская подсистема РСЧС сформировала общую группировку сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем. Об этом стало известно после совещания по готовности к сезонным рискам под руководством вице-премьера России Дмитрия Патрушева.

Группировка насчитывает почти 20 тыс. человек (19 353) и более 4 тыс. единиц техники (4 348). В составе сил и средств также находятся 122 единицы плавсредств. Для осуществления воздушной разведки планируется задействовать две единицы авиационной техники и два беспилотника.



Напомним, что на предотвращение возможных подтоплений в столице Татарстана выделено 6,5 млн рублей.



Матвей Гавриков