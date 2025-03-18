Азнакаевский район Татарстана отказался от туристического налога
Вслед за Менделеевским районом, Чистополем и пятью поселениями Чистопольского района Азнакаевский район Татарстана также отменил туристический налог. Об этом сообщает «Коммерсантъ Волга-Урал». Решение было принято районным советом.
На сегодняшний день туристический налог по-прежнему действует в трех городах республики: Казани, Елабуге и Болгаре.
Накануне в Менделеевске и трех соседних сельских поселениях отменен туристический налог, введенный в начале 2025 года.
Напомним, туристический налог был введен в нескольких муниципалитетах Татарстана с 1 января 2025 года, начав действовать в Казани в конце 2024 года. Однако в связи с динамикой туристических поездок некоторые местные власти начали пересматривать целесообразность его применения.
Ранее, 11 февраля 2025 года, совет Чистополя также принял решение об отмене туристического налога, аналогичное решение было принято еще в 17 сельских поселениях Чистопольского района.
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