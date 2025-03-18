СКР сообщил о задержании стендап-комика Артемия Останина по делу о возбуждении ненависти

СКР сообщил о задержании стендап-комика Артемия Останина, который пытался покинуть страну. В настоящее время он доставлен в Москву для допроса.

В отношении Останина возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По данным следствия, дело связано с публичным выступлением в Москве, где комик, предположительно, позволил себе «враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность».

Обращение в Следственный комитет по поводу выступления Артемия Останина направляло движение «Зов народа».

Глава организации Сергей Зайцев заявил, что комик «пошутил о потерявшем ногу из-за мины». По его мнению, высмеивание человека с инвалидностью, являющегося участником специальной военной операции, нарушает все нормы морали.

Матвей Гавриков