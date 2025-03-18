Президенты России и США ведут телефонный разговор уже около часа

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Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, в настоящее время ведут телефонный разговор. Об этом сообщил Белый дом, подчеркнув, что беседа началась в 17.00 по московскому времени.

Замглавы администрации Белого дома Дэн Скавино написал в соцсетях, что звонок начался в 10.00 утра по восточному времени и проходит успешно. Он также уточнил, что президент Трамп находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным.

Это второй телефонный разговор лидеров после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Первый состоялся 12 февраля и продлился полтора часа. По итогам предыдущей беседы президенты договорились «немедленно» начать переговоры по Украине.