В Татарстане запустят проект по созданию энциклопедий районов

Фото: Реальное время

В Татарстане стартует новый проект по созданию энциклопедий для каждого района республики. Академия наук Татарстана совместно с местными властями планирует выпустить 45 книг, которые помогут сохранить историческую память о каждом муниципальном образовании. Об этом сообщил президент Академии наук республики Рифкат Минниханов на заседании комитета Госсовета республики.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Среди первых районов, для которых будут созданы энциклопедии:

Арский;

Атнинский;

Кукморский;

Лаишевский;

Мамадышский;

Сабинский.

Уже готов справочник «Арский муниципальный район», который, по словам Минниханова, станет «первой ступенью к большой энциклопедии».

Проект включает в себя 43 издания о муниципальных районах и два — о Казани и Набережных Челнах. Эти энциклопедии призваны не только сохранить историю, но и обогатить культурное наследие Татарстана.

Также к 1020-летию Казани планируется выпустить подарочное издание «Казань: энциклопедические очерки», которое станет основой для будущей энциклопедии о столице республики. К 400-летию Набережных Челнов готовится отдельная энциклопедия о городе.