Новости экономики

20:27 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с июня 2023 года

12:17, 18.03.2025
Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с июня 2023 года
Фото: Татьяна Демина

Курс доллара на межбанковском валютном рынке снизился ниже отметки в 81 рубль впервые с 23 июня 2023 года. Данное изменение произошло в ходе торгов на Московской бирже.

Напомним, что Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 18 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ЭкономикаБанкиФинансыОбщество

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть712.9
  • Нижнекамскнефтехим97.45
  • Казаньоргсинтез88.4
  • КАМАЗ124.4
  • Нижнекамскшина53.25
  • Таттелеком0.806