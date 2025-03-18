Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с июня 2023 года
Курс доллара на межбанковском валютном рынке снизился ниже отметки в 81 рубль впервые с 23 июня 2023 года. Данное изменение произошло в ходе торгов на Московской бирже.
Напомним, что Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 18 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
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