Вице-президент Джей Ди Вэнс может стать кандидатом в президенты США в 2028 году

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Сенатор США Джим Бэнкс заявил, что представители Республиканской партии рассматривают вице-президента Джей Ди Вэнса как возможного кандидата на выборах 2028 года. Бэнкс заявил, что Вэнс проявил себя как лидер и символ движения Make America Great Again (MAGА).

— В данный момент практически неизбежно, что Вэнс станет кандидатом от Республиканской партии в 2028 году. Он — будущее MAGA, — сказал сенатор в интервью для Axios.

Кроме того, неназванный чиновник сообщил, что Вэнс поддерживает хорошие отношения с Дональдом Трампом-младшим, который, по его словам, доволен тем, что убедил отца назначить Вэнса вице-президентом, и считает его успешным выбором.

Вэнс, бывший сенатор от Огайо и первый вице-президент, занял свою должность в Конгрессе США в январе 2023 года. Его выступления на Мюнхенской конференции и комментарии по поводу Владимира Зеленского были положительно восприняты многими республиканцами. Некоторые сторонники Трампа уже называют Вэнса потенциальным «48-м президентом США».