Президент России о времени разговора с Трампом: «Не слушайте Пескова»

Президент России Владимир Путин не спешил возвращаться в Кремль, чтобы поговорить с Дональдом Трампом, и в шутливой форме прокомментировал слова своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Это произошло во время выступления Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Подробнее о съезде — в материале «Реального времени».

Президент РСПП Александр Шохин выразил опасение, что задерживает Путина, так как у него запланирован разговор с Трампом, который, по словам Пескова, должен состояться между 16.00 и 18.00 по московскому времени.