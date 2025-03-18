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Президент России о времени разговора с Трампом: «Не слушайте Пескова»

16:29, 18.03.2025
Президент России о времени разговора с Трампом: «Не слушайте Пескова»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не спешил возвращаться в Кремль, чтобы поговорить с Дональдом Трампом, и в шутливой форме прокомментировал слова своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Это произошло во время выступления Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Подробнее о съезде — в материале «Реального времени».

Президент РСПП Александр Шохин выразил опасение, что задерживает Путина, так как у него запланирован разговор с Трампом, который, по словам Пескова, должен состояться между 16.00 и 18.00 по московскому времени.

  • На это Путин ответил: «Не слушайте Пескова. У Пескова работа такая».

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