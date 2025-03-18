Предложение вторичного жилья в столице Татарстана увеличилось на 11% за месяц

В Казани цена за кв. м достигла 183 тыс. рублей, что делает ее одной из самых высоких среди регионов

Фото: Динар Фатыхов

В феврале 2025 года выбор вторичного жилья в Казани вырос на 11% по сравнению с январем. Это часть общего тренда, наблюдаемого на российском рынке недвижимости, где предложение увеличилось на 7%.

Аналитики «Авито Недвижимости» подчеркнули, что наибольший рост предложения наблюдается во Владимире (+22%), Саратове, Волгограде и Туле (+12%). В Казани также увеличилось количество однокомнатных (+13%), двухкомнатных (+9%) и трехкомнатных квартир (+8%), а студий стало больше на 19%.

Если сравнить февраль 2025 года с прошлым годом, в 27 из 44 исследуемых городов предложение на рынке готового жилья возросло. Наиболее заметный прирост зафиксирован в Улан-Удэ (+51%) и Омске (+32%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке России составила 134 тыс. рублей. В Казани цена за кв. м достигла 183 тыс. рублей, что делает ее одной из самых высоких среди регионов.

— Если в январе интерес к покупке вторичного жилья увеличился в годовом выражении, то по итогам февраля наблюдается небольшое замедление активности. Вероятно, аналогичную ситуацию мы можем увидеть и весной 2025 года, — сообщил Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Также в феврале 2025 года выбор квартир в новостройках Казани увеличился в два раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это стало частью общего тренда, наблюдаемого на первичном рынке жилья в России, где предложение выросло на 30%.

Анастасия Фартыгина