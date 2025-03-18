Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный покинет свою должность

Фото: взято с телеграм-канала Юрия Бездудного

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил о своем уходе с должности после шести лет работы. В видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, он выразил благодарность всем, кто поддерживал его на этом посту.

— Сегодня ровно шесть лет, как я тружусь в округе. Меня ждет новая работа, но часть души и сердца навсегда останется здесь, — уточнил Бездудный, подчеркнув свою привязанность к региону с его северным сиянием и бескрайними просторами тундры.

Губернатор не стал сообщать подробности о своей следующей работе. С момента назначения Бездудного на пост главы округа в 2017 году он активно участвовал в развитии региона и решении его социальных и экономических вопросов.