Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный покинет свою должность
Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил о своем уходе с должности после шести лет работы. В видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, он выразил благодарность всем, кто поддерживал его на этом посту.
— Сегодня ровно шесть лет, как я тружусь в округе. Меня ждет новая работа, но часть души и сердца навсегда останется здесь, — уточнил Бездудный, подчеркнув свою привязанность к региону с его северным сиянием и бескрайними просторами тундры.
Губернатор не стал сообщать подробности о своей следующей работе. С момента назначения Бездудного на пост главы округа в 2017 году он активно участвовал в развитии региона и решении его социальных и экономических вопросов.
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