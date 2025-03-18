В Набережных Челнах появятся три новые улицы с именами известных личностей

Фото: Реальное время

В Набережных Челнах будут названы три новые улицы в честь выдающихся личностей. Это решение было принято на заседании топонимической комиссии исполкома города, сообщили в «Челнинских известиях». Новые улицы получат имена историка Владимира Ермакова, строителя Алексея Быкадорова и министра энергетики Петра Непорожнего.

Имя Владимира Ермакова, доктора исторических наук, будет увековечено на одной из новых улиц. Он известен своими исследованиями истории Набережных Челнов и Закамского региона, а также обоснованием 400-летнего юбилея города. Инициатором присвоения имени Ермакова выступил историко-краеведческий клуб «Нижняя Кама». Первоначально планировалось назвать набережную у жилого комплекса «Междуречье», но поскольку она еще строится, имя будет присвоено одной из новых улиц, расположенной недалеко от Орловского кольца.

Улица имени Алексея Быкадорова также станет частью нового топонимического проекта. Быкадоров — легендарный строитель, который принимал участие в возведении таких объектов, как Новосибирская ГЭС и гидроузел на реке Евфрат в Сирии. Краевед Билал Канеев отметил, что это решение обсуждалось долго и назрело из-за необходимости увековечить память выдающегося строителя.

Кроме того, одна из новых улиц будет носить имя Петра Непорожнего, министра энергетики и электрификации СССР с 1962 по 1985 год. Непорожний был специалистом в области электроэнергетики и доктором технических наук, его вклад в развитие отрасли также будет отмечен.

