Госдума приняла законопроект о борьбе с интернет-мошенничеством

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Госдума России в первом чтении одобрила законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Этот шаг был сделан на фоне растущего числа преступлений в сфере информационных технологий. Об этом сообщили в ТАСС.

В пояснительной записке говорится, что кражи с банковских счетов составляют пятую часть всех преступлений в данной области. Особенно распространены мошеннические звонки от якобы представителей банков и правоохранительных органов, а также фишинговые сайты и объявления в интернете.

В законопроекте предлагается создание базы голосов мошенников на базе госинформационной системы «Антифрод». Кроме того, будут введены обязательные меры по маркировке звонков на экранах телефонов и возможность отказа от рекламных обзвонов. Также пользователи смогут запретить оформление сим-карт без их личного присутствия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что в 2024 году ущерб от преступлений в этой сфере увеличился на 36% и составил 200 млрд рублей.

— Борьба с мошенниками — один из ключевых приоритетов нашей работы, — обозначил он задачи на текущую сессию.